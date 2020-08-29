Поздравление с Днём шахтёра от Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки

Поздравляю всех работников угледобывающей отрасли с профессиональным праздником – Днём шахтёра!

Это один из важнейших для нашей Республики профессиональных праздников. Все мы знаем, насколько тяжёл и ответственен шахтёрский труд.

Знаменитый донбасский характер был сформирован на основе трудовых традиций, заложенных шахтёрскими династиями. Смелость, мужество, честность и прямота – основы нашего менталитета, нашей идентичности.

Именно эти качества помогли Донецкой Народной Республике выстоять в самые сложные дни, дать отпор врагу и отстоять своё право на свободу, независимость и самоопределение.

Сегодня из-за экономической блокады, сложной геополитической и эпидемиологической ситуации отрасль переживает не самые лучшие дни. Но убеждён, что Донбасс в очередной раз подтвердит своё гордое звание шахтёрской столицы.

Желаю всем сотрудникам угледобывающей отрасли здоровья, благополучия, мирной безаварийной работы! Счастья и успехов всем вам!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики