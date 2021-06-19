Поздравление с Днём Святой Троицы от Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки

Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днём Святой Троицы!



Для каждого православного христианина этот праздник символизирует торжество веры, любовь к ближнему и всеобъемлющее добро. В этот день мы обретаем гармонию и новые духовные силы, перед которыми отступают любые невзгоды и горести.

Друзья, в этот значимый для каждого из нас день желаю здоровья и благополучия, теплоты семейного очага, непоколебимой веры в себя и своё дело. Пусть единство Святой Троицы помогает нам и хранит каждого от бед.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики