Поздравление с Днём Святой Троицы от Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки

Председатель

Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днём Святой Троицы!

Для каждого православного христианина этот праздник символизирует торжество веры, любовь к ближнему и всеобъемлющее добро. В этот день мы обретаем гармонию и новые духовные силы, перед которыми отступают любые невзгоды и горести.

Друзья, в этот значимый для каждого из нас день желаю здоровья и благополучия, теплоты семейного очага, непоколебимой веры в себя и своё дело. Пусть единство Святой Троицы помогает нам и хранит каждого от бед.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики

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