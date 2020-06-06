Поздравление с Днём Святой Троицы от Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки

Дорогие земляки, поздравляю вас с Днём Святой Троицы – одним из главных праздников православных христиан!

Праздник Троицы для каждого верующего человека – это праздник добра и благоденствия, день, когда мир наполняется теплотой и любовью, а каждому из нас хочется сделать ещё больше благих дел.

Друзья, в этот светлый праздник желаю вам мира и добра, вдохновения для новых свершений, неиссякаемой веры, благополучия и душевной гармонии. Пусть сбываются ваши мечты и начинания, а доброта возвращается к вам сторицей.

С праздником, с Днём Святой Троицы!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики