Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым от Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки

Дорогие друзья, совсем скоро мы будем отмечать Новый год и Рождество Христово, и я от всей души поздравляю вас с этими добрыми, светлыми праздниками!

Уходящий год был непростым для Республики, но мы достойно преодолели все его испытания, проявив твёрдость донбасского характера и силу наших убеждений. Этот год совместного труда, год больших побед и открытий остаётся позади, но это не значит, что всё, чего мы достигли за прошедшие 365 дней, через считанные часы потеряет свою значимость. Напротив, благодаря достижениям уходящего года мы наконец приступаем к реализации масштабных планов, которые сулят нашему государству перемены к лучшему. Нет сомнений, что Донецкая Народная Республика достигнет всех поставленных перед ней целей!

Земляки, мы открываем абсолютно новую страницу в истории, и какой она будет, зависит от каждого из нас. В новом году желаю вам сил для реализации самых смелых идей, здоровья и душевной гармонии. Пусть удача сопровождает вас во всех благих начинаниях, а тепло семейного очага согревает даже в самые сильные морозы. С Новым годом, Республика!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики

