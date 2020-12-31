Поздравление с Новым годом и Рождеством от Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки

Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с новым, 2021 годом и наступающим Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым для каждого, ведь мы столкнулись с новыми испытаниями и непредвиденными трудностями. Однако это напомнило нам, что общими усилиями возможно совершить даже то, что сперва казалось невозможным. Наше единство, умение заботиться о ближнем, искреннее желание жить и двигаться вперёд позволили достойно преодолеть все невзгоды.

В новом, 2021 году желаю вам, друзья, крепкого здоровья и успехов во всех благих начинаниях, радостных и светлых эмоций, душевного равновесия. Пусть на нашей земле настанет долгожданный мир и сбудется всё то, о чём мы так долго мечтали.

С праздником! Ярких и добрых вам новогодних и рождественских праздников!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики