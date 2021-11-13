Поздравление спикера Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём парламентаризма

Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днём парламентаризма Донецкой Народной Республики!

Этот довольно молодой праздник знаменует одну из важнейших вех развития нашего государства: ровно семь лет назад своё первое заседание провёл Народный Совет Донецкой Народной Республики. Это событие стало не только закономерным продолжением формирования правового поля государства, но и символом преемственности работы Верховного Совета, взявшего на себя ответственность за судьбу государства в самый сложный период.

Стремительное развитие парламентаризма заложило прочную правовую основу Донецкой Народной Республики, укрепило наше стремление к интеграции с Российской Федерацией, создало предпосылки для формирования перспективного курса развития всего государства. Немало сделано за семь лет, но убеждён, что это только начало: перед органами государственной власти стоят амбициозные, великие цели, к достижению которых мы движемся не только вместе с коллегами, но и в прочном союзе с братской Луганской Народной Республикой. Верю, что всё получится.

Земляки, поздравляю вас с праздником! Успехов вам, новых побед и всего самого доброго.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики