Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой с 8 Марта

Дорогие, милые женщины Донецкой Народной Республики!

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником, который мы всегда встречаем с особой радостью, окруженные теплом и заботой наших близких. Этот праздник – символ международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равенство.

Ежедневно мы успешно справляемся с сотнями задач. Надёжные сотрудники, ответственные руководители, умеющие учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу, – дома мы заботливые матери и жёны.

Милые дамы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неугасаемой красоты и внутренней силы, счастья любить и всегда оставаться любимыми. Пусть в ваших сердцах всегда будет весна, а над головой — только мирное небо!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета ДНР