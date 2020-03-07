Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой с 8 Марта

Новости Народного Совета

Дорогие, милые женщины Донецкой Народной Республики!

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником, который мы всегда встречаем с особой радостью, окруженные теплом и заботой наших близких. Этот праздник – символ международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равенство.

Ежедневно мы успешно справляемся с сотнями задач. Надёжные сотрудники, ответственные руководители, умеющие учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу, – дома мы заботливые матери и жёны.

Милые дамы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неугасаемой красоты и внутренней силы, счастья любить и всегда оставаться любимыми.  Пусть в ваших сердцах всегда будет весна, а над головой — только мирное небо!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета ДНР

Новости по теме

Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с 8 Марта

Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”»

Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики»

Комментарий Владимира Бидёвки о внесении изменений в Конституцию и закон об образовании касательно закрепления статуса русского языка в ДНР