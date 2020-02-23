Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой с Днем защитника Отечества

Дорогие земляки! От всего сердца хочу поздравить вас со всенародно любимым праздником – Днем защитника Отечества!

В этот день мы с гордостью и глубоким уважением вспоминаем всех павших воинов, всех кто не жалея себя, выполняя приказ Родины стоял на страже мира; чествуем ныне живущих защитников Отечества.

Пять лет назад Донбассу снова понадобилась защита, понадобилось надежное армейское плечо. В боевой строй встали не только военные, защитить свое Отечество поднялся народ – шахтеры, строители, металлурги, медики и педагоги, журналисты и писатели. Сегодня защитником Отечества является каждый, кто бережет родную землю, защищает ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашего государства.

Дорогие земляки, уважаемые защитники Отечества всех поколений! Спасибо вам за мужество и силу духа. За то, что с честью выполняете свой долг перед Родиной и продолжаете завещанные нам многовековые патриотические традиции. От всей души желаю вам крепкого здоровья, несгибаемой воли и веры в себя, благополучия и надежного семейного тыла! Победного мира всем нам!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики