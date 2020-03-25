Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой с Днём работника культуры

Сердечно поздравляю всех, для кого работа в сфере культуры — призвание и дело всей жизни, с профессиональным праздником!

Вам отведена поистине важная и почётная миссия — сохранение, воссоздание и приумножение культурного наследия и духовного богатства. Вы учите наших детей видеть и понимать прекрасное, несёте свет миру, способствуете формированию личности, утверждению идеалов добра, укреплению социальной стабильности в обществе и духовному возрождению Отечества.

Радует, что за последние годы мы наблюдаем в Республике общий подъём интереса к культуре. Это выражается в увеличении количества культурных мероприятий, в росте числа посетителей учреждений культуры, в появлении новых идей и проектов. Нельзя не упомянуть о многочисленных победах и достижениях наших молодых дарований на различных конкурсах, фестивалях, выставках. Наши талантливые земляки — артисты, художники, музыканты, творческие коллективы — сегодня достойно представляют культурные проекты за пределами Республики.

Желаю всем работникам культуры неустанной энергии и творческого поиска, вдохновения, всеобщего признания, новых достижений и побед!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики