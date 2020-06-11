Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой с Днём России

Уважаемые граждане Республики! Поздравляю вас с Днём России – праздником, который подчеркивает тесную связь между нашим прошлым, настоящим и будущим!

Россия – страна с тысячелетней историей и уникальным наследием, объединившая на огромном пространстве множество народов и культур, в единстве и равенстве которых – сила и мощь великой державы.

История России – это история каждого из нас. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с её духовными ценностями и нравственными устоями, потому уверенно заявляем: наш выбор – Россия! Эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения и вдохновляет нас на созидательный труд во имя процветания Донецкой Народной Республики.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в добрых делах. Пусть наша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию нашей Родины. С праздником! С Днём России!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики