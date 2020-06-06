Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой с Днём Святой Троицы

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днём Святой Троицы – одним из самых важных и почитаемых праздников христианского календаря!

Для каждого православного человека символ Триединства – это призыв к всеобщему духовному единению, взаимопониманию и почитанию общечеловеческих ценностей, которые всегда были и остаются для нас движущей силой и неизменным ориентиром.

В народе говорят: «На Троицу душа на лад настроится». В сегодняшний светлый и жизнеутверждающий праздник я от души желаю всем нам стать носителями этой чудотворной божественной энергии. Чтобы каждый из нас мог укрепиться созидающей и живительной силой Святого Духа. Чтобы она приумножалась и наполняла наши сердца искренней радостью, любовью к ближнему и неугасаемой верой в лучшее.

Мира, процветания и Божьего благословения нашей земле!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики