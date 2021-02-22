Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой с Днём защитника Отечества

Дорогие земляки – наследники ратной славы наших отцов и дедов! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Гражданская война 2014 года обострила в нас чувство патриотизма, ответственности за Отечество, любовь и привязанность к земле, за которую проливали кровь наши деды, заставила по-новому взглянуть на тех, кто стал надежным щитом Родины и всего, что нам так дорого!

В День праздника доблести и мужества желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, неизменно тёплого семейного очага и добрых перемен в жизни. Спасибо вам, дорогие, за ратный труд, за верность традициям армии, доблести и отваги! Победного нам Мира!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.