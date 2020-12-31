Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой с Новым годом и Рождеством

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым Рождеством Христовым!

Совсем скоро в наши дома войдёт новый, 2021 год — год белого металлического быка, который характеризуется стальными нервами и железным характером, большой силой воли и сдержанностью. По всем признакам наступающий год – это наш год, друзья! Ведь ни стальных нервов, ни железного характера людям Донбасса не занимать!

Пусть 2021 год будет щедрым на здоровье, благополучие, подарит нам гармонию и счастье, пусть станет годом созидательной и плодотворной работы, годом больших возможностей и свершения добрых надежд. Искренне верю, что новый, 2021 год принесёт долгожданный мир и процветание славной земле Донбасса!

Будьте счастливы, друзья! С наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики