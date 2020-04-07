Поздравление заместителя Председателя Народного Совета ДНР с Днём провозглашения Донецкой Народной Республики

Дорогие земляки! Примите мои искренние поздравления с Днём провозглашения Донецкой Народной Республики!



Эта важная и судьбоносная для нас дата – яркий символ самоопределения, несгибаемого духа и единства нашего народа, сделавшего шесть лет назад свой осознанный выбор ради сохранения исторической правды и мира на родной земле.

Каждый прожитый нами год – это сложный, но уверенный шаг вперед. Сегодня мы строим новое государство, главная ценность которого – люди. Мы встречаем этот день с твёрдой верой в собственные силы и убеждённостью, что созидание и труд каждого из нас принесут молодой Республике благополучие, стабильность и долгожданный мир.

Желаю каждому жителю нашего государства крепкого здоровья и несгибаемого духа, уверенности в завтрашнем дне и в собственные силы, а также новых побед в достижении общих целей во благо Донецкой Народной Республики.

Пусть крепнет единство и солидарность нашего народа. Победного мира всем нам!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики