Поздравление заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой с 1 Мая

Дорогие земляки! Примите мои искренние поздравления с праздником мира, весны и труда!

Какие бы перемены ни претерпевал этот праздник, сердцевина его остается неизменной – для нас это символ весеннего преображения, новых сил и вдохновения на пути созидания, единства и солидарности трудящихся Республики. Всё, чем гордится наша страна, создано благодаря знаменитому трудолюбию донбассовцев, их вере и самоотдаче.

Выражаю благодарность ветеранам труда, создавшим мощный потенциал Донбасса, и всем, кто трудится сегодня. Главное, что цели и задачи у нас едины – процветание нашего молодого государства, а значит, благополучие народа, всех нас!

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом радость, много добрых перемен и уверенность в завтрашнем дне. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! С праздником, друзья!

Мир! Труд! Май!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики