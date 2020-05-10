Поздравление заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой с Днём Донецкой Народной Республики

Дорогие земляки! Искренне поздравляю вас с шестой годовщиной со дня провозглашения Донецкой Народной Республики!

Сплочённость, единение, вера в справедливость и ответственность за настоящее и будущее – вот те качества, благодаря которым шесть лет назад жители Донбасса смогли отстоять свои права и положить начало новой вехе в становлении государственности и собственной независимости, сделать решительный шаг на пути к объединению с большой Родиной.

Эта важная и знаковая для каждого жителя Республики дата напоминает, что наша сила в единстве, а главный творец истории – народ. Все успехи и достижения Республики – результат наших общих усилий и устремлений, желания созидать и сохранить свою землю, культурное и духовное наследие.

Я искренне верю, что все намеченные планы и замыслы осуществятся, и в дальнейшем будет немало позитивных перемен во всех сферах нашей жизни. От души желаю всем жителям нашего молодого государства крепкого здоровья, взаимопонимания, новых достижений, личных и профессиональных побед.

Пусть будет чистым и мирным небо над нашей землёй и пусть крепнет Донецкая Народная Республика!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики