Поздравление заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой с Днём города и Днём шахтёра

Дорогие земляки! Сегодня для всех нас торжественный и значимый день – Донбасс празднует День шахтёра и День города-героя Донецка!

Огромные по объёмам запасы угля, которыми обладает земля Донбасса, самоотверженный труд и грандиозные достижения людей, работающих в угольной промышленности, определили наш край как место шахтёрской славы. Горняки Донбасса – это особая каста, особая порода. Мужественные и порядочные, они верны славным шахтёрским традициям и, конечно, преданы своей стране, своему народу. Сегодня, в непростых условиях военного конфликта, тысячи шахтёров героически продолжают трудиться над добычей чёрного золота, чтобы сердце Донбасса продолжало биться. Ведь именно угольная отрасль некогда стала той самой жизненной искрой, положившей начало любимому нами городу Донецку.

Уважаемые горняки! Огромное спасибо вам за самоотдачу, профессионализм и каждодневный трудовой подвиг! Особые слова благодарности выражаю ветеранам шахтёрского труда. Желаю вам доброго здоровья, мира, благополучия и горняцкой удачи.

Дорогие дончане, земляки! Поздравляю всех нас с днём рождения дорогого сердцу города-героя Донецка – города миллиона роз, неповторимых терриконов, несокрушимого и дружного многонационального народа, города, где нет места страхам и слабостям. Это доказали наши мужественные предки в годы Великой Отечественной войны, доказали это сегодня и мы, гордо и честно отстояв память о великом подвиге нашего народа. Возможность доказана делом – это про дончан, про нас!

Мира и процветания городу-герою Донецку! С Днём шахтёра! С Днём города Донецка!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики