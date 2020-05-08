Поздравление заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой с Днём Победы

Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и все, кто стойко ковал Победу в тылу, поздравляю вас с Днём Великой Победы!

День Победы вечными узами связал целые поколения русского народа. Это поистине священный и дорогой каждому из нас праздник, который мы встречаем с гордостью и благодарностью в сердцах.

75 лет назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной войны в истории человечества. Советский народ ценой своих жизней победил фашизм, освободил Европу, вернув миллионам людей право на мир. Этот подвиг во имя жизни не знает примеров в истории и не подлежит забвению.

Быть наследниками Великой Победы – высокая честь, а память о Великой Отечественной войне – наша совесть и наша ответственность. Мы не дадим померкнуть блеску орденов и медалей победителей!

В этот весенний день я от чистого сердца желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, побольше добрых дней и лет. Победного мира всем нам, друзья!

Всенародная благодарность вам, дорогие ветераны! Светлая память всем павшим в боях.

Слава народу-победителю! С Днём Победы!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики