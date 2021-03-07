Поздравление заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой с Международным женским днём

Сердечно поздравляю всю прекрасную половину Республики с Международным женским днём!

Неслучайно 8 марта, самый первый весенний праздник, ассоциируется с нежностью, любовью, теплом и красотой — всем тем, что женщины щедро дарят миру. Сочетая в себе удивительным образом женскую мудрость и твёрдость характера, природную интуицию и энергию созидания, современной женщине удаётся достигать профессиональных высот и признания в самых разных сферах жизни, и при этом оставаться бережной хранительницей семейного очага, любящей женой, заботливой матерью.

Милые, дорогие, прекрасные женщины! Желаю каждой из вас быть по-настоящему счастливой, любить, вдохновлять, смело проявлять свои таланты и способности, наполнять жизнь грандиозными планами и достижениями! Мира, согласия, душевных сил, только добрых перемен и всего наилучшего на жизненном пути!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.