Поздравление заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой с Новым годом

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год – немного волшебный, всеми любимый и долгожданный праздник. Это удивительная пора, когда мы находимся в ожидании добрых событий и свершений, а в каждом из нас просыпается искренняя вера в чудеса. В эти дни мы подводим итоги того, что было сделано, сверяем их с нашими жизненными ценностями, строим планы на ближайшее будущее.

Уходящий год был насыщен значительными событиями и общими успехами, оставил добрый след в истории нашей молодой Республики. Он обогатил нас опытом, спортивными победами и мировыми рекордами, многочисленными достижениями в культурной и образовательной сферах. Многое удалось сделать для усовершенствования законодательной базы и устойчивого развития экономической деятельности.

Дорогие друзья! В преддверии нового, 2020 года желаю всем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и исполнения самых заветных желаний. Пусть грядущий год станет щедрым на всё хорошее и войдет в наши дома с миром, любовью и добрыми переменами!

Счастливого года всем нам под мирным небом Донбасса!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики