Поздравление заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой с Рождеством Христовым

Дорогие жители Донецкой Народной Республики! Примите самые добрые и сердечные поздравления со светлым праздником Рождества Христова!

Для всего православного мира этот великий праздник преисполнен особой атмосферой радости, благоденствия, семейного уюта и умиротворения. Он вселяет в наши сердца надежду на добрые преобразования, укрепляет веру и пробуждает в душе каждого из нас лучшие человеческие качества.

Это время, когда каждый чувствует себя по-особенному счастливым. Ощущение радости и чудес наполняет нас, мы собираемся с родными и близкими, чтобы вместе разделить эти искренние чувства и поделиться тёплыми эмоциями.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и душевного спокойствия, согласия и тепла семейного очага, Божьего благословения, чистого и мирного неба над головой. Пусть глубокий смысл этого великого торжества сопутствует всем нашим добрым делам и устремлениям, а святость и волшебный дух Рождества прибывает с нами весь 2020 год, претворяя в жизнь все самые добрые замыслы и намерения!

Христос рождается, славите!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики