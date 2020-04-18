Поздравление заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой со светлым праздником Пасхи

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Сердечно поздравляю всех православных христиан с великим и радостным праздником – Светлым Христовым Воскресением!

«Христос воскресе!» – этими радостными и торжественными словами приветствуют друг друга православные христиане всего мира, объединённые благой вестью о Воскресении Христовом.

Русский дух всегда отождествлялся с православной верой и любовью к Богу. Заключая в себе непреходящие ценности, многовековые духовно-нравственные идеалы и традиции православия, этот праздник знаменует собой внутреннее обновление и духовную чистоту, вселяет в нас надежду на благие преобразования и веру в торжество добра, любви и справедливости на всей земле.

В эти светлые, наполненные пасхальной радостью дни желаю всем жителям Республики крепкого здоровья, душевного тепла и благоденствия, любви и взаимопонимания в каждом доме и каждой семье. Пусть спасительный праздник Воскресения Господня осенит нашу землю, даруя всем нам долгожданный мир, согласие и всемерную Божию помощь. И пусть каждая молитва, идущая от сердца, будет услышана!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики

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