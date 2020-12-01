Правда о Великой Победе: Владимир Бидёвка представил доклад на научно-практической конференции

Во вторник, 1 декабря, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие в качестве докладчика в Международной научно-практической конференции «Историческая память о Великой Победе как основа духовного единства Донбасса и России» в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

Перед началом спикер парламента обратился к участникам с приветственным словом.

«Сегодня, когда русский народ вынужденно разделён границами, главным связующим звеном является духовное единство. Порой именно оно даёт нам силы бороться дальше, и мощь этой связи нашими оппонентами недооценена. Историческая правда, в частности о роли и значимости борьбы советского народа с фашизмом, – один из аспектов этого единства, потому мы и наблюдаем такие циничные попытки переписывания этой героической страницы истории.

Наша история – не только прошлое, но и будущее: как наше с вами, так и будущее новых поколений. Если сегодня она не будет сохранена и передана молодёжи в своём истинном виде, под угрозой может оказаться весь сложившийся миропорядок. Именно поэтому так важно уделять внимание этому вопросу, и данная конференция – один из способов сохранения правды и защиты будущего», – сказал он.

Конференция продолжилась в тематических секциях: «Уроки Великой Победы и наша современность», «Историческое значение Донбасса для Советского Союза и России», «Единство фронта и тыла – фундамент Великой Победы», «Дружба народов как фактор Великой Победы», «Память о Великой Отечественной войне в контексте современных информационных войн», «Фальсификация истории Великой Отечественной войны как направление информационной войны против России, «Борьба с нацизмом и неонацизмом. Актуальные проблемы» и «Молодёжь против искажения правды о Великой Отечественной войне».

Также участники конференции почтили память преподавателей и студентов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также военного корреспондента, выпускника ДонНУ Всеволода Петровского, возложив цветы к мемориальным табличкам.

Владимир Бидёвка в рамках конференции выступил с докладом «Правда о Великой Победе как основа сохранения международной системы безопасности» на круглом столе, посвящённом противодействию фальсификации истории Великой Отечественной войны.

«История о Великой Отечественной войне – не просто образовательная или научная категория, а ключ к пониманию тех геополитических процессов, которые сегодня происходят в мире.

Правда об истинных причинах и виновниках развязывания Второй мировой войны, и, как следствие, Великой Отечественной, о решающем вкладе Советского Союза в победу – залог сохранения остатков послевоенной мировой системы безопасности. В последнее десятилетие, после провальных 90-х, российская государственная политика в этом направлении добилась значительных успехов. Однако сегодня пришло время, когда уже просто защищать свою историю и информационное пространство от иноагентов недостаточно. Необходимо транслировать правдивую, истинную информационную повестку по всему миру. Простой обыватель Запада должен понимать, что, искажая правду о Великой Победе, их правительства ведут мир в бездну. В бездну, которая поглотит и его самого. И всё это не ради достижения блага конкретного обывателя, а ради выгоды финансово-промышленной олигархии и корпораций.

Сохранение объективной истории Великой Отечественной войны – не борьба за героическое прошлое, это сражение за будущее всего человечества», – подчеркнул Председатель Народного Совета.