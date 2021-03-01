Во вторник, 2 марта, во Дворце детского и юношеского творчества Кировского района г. Донецка состоится праздничное мероприятие «Судьба женщины», посвящённое Международному женскому дню 8 Марта, в котором примет участие депутат Народного Совета Александр Ковтырин.

Парламентарий поздравит присутствующих с Международным женским днём 8 Марта и вручит благодарности Председателя Народного Совета активисткам районной общественной организации «Совет женщин Кировского района г. Донецка».

Адрес: г. Донецк ул. Кирова 178

Время: 11:00