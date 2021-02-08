Председатель и депутаты Народного Совета почтили память Героя ДНР Михаила Толстых (видео)

В понедельник, 8 февраля, в Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» состоялись памятные мероприятия и возложение цветов к бюсту Героя ДНР Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Мероприятия организованы ОД «Донецкая Республика», в них приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутаты.

В комментарии журналистам Владимир Бидёвка отметил большую важность сохранения памяти о Михаиле Толстых для воспитания будущих поколений.

«Он зарекомендовал себя расчётливым и смелым командиром, удивительно смелым бойцом. Я думаю, все помнят кадры, которые облетели весь мир, когда он давал интервью журналистам и недалеко разорвался снаряд. На лице Гиви не дрогнул ни один мускул. Это воистину удивительный и мужественный человек, который без остатка отдал всю свою жизнь службе Родине. И как бы ни хотелось его убийцам, он продолжает служить и сегодня. И будет продолжать, ведь он является примером для подрастающего поколения. Он навеки вошел в героическую историю Донецкой Народной Республики. И имя Михаила Толстых, Гиви, не будет забыто никогда», – сказал Владимир Бидёвка.

Напомним, с мая 2014 года Михаил Толстых принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — за Иловайск. С сентября 2014 года участвовал в боях за Донецкий аэропорт. В сентябре 2016 года командиру батальона было присвоено звание полковника ДНР. Он награжден орденом «Герой ДНР» и другими наградами Донецкой Народной Республики, среди которых два георгиевских креста и медаль «За оборону Славянска». Погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке в результате теракта украинских силовиков.