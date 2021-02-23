Председатель и депутаты Народного Совета возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны

Во вторник, 23 февраля, Председатель Народного Совета Владимир Бидëвка и депутаты парламента приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику генерал-лейтенанту, члену Военного Совета Южного фронта Кузьме Акимовичу Гурову и полковнику, командиру 32-й гвардейской танковой бригады Францу Андреевичу Гринкевичу.

Также в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов и активисты движения.

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер Парламента ДНР отметил преемственность подвига солдат, защищавших Родину во времена Великой Отечественной войны, а также поздравил с праздником всех, кто сегодня стоит на защите Республики.

«День защитника Отечества – это день гордости за наших героических предков, которые отстояли мир и свободу в борьбе с фашизмом. К сожалению, многие Герои сложили свои головы на поле боя, и 23 февраля мы всегда отдаём дань заслуженной памяти тем, кто не вернулся с войны, кто отдал свою жизнь за то, чтобы сегодня жили мы.

Наши деды и прадеды показали пример истинной любви к своему Отечеству, и я горд, что сегодня их дети, внуки повторяют ратный подвиг своих предков, защищая родной Донбасс.

Хочу поздравить всех ветеранов, военнослужащих и тех, кто своим трудом приближает нашу Победу, мир на донецкой земле. С праздником! Пусть как можно скорее в Донбассе перестанут звучать вражеские выстрелы», – сказал Владимир Бидёвка.

Генерал-лейтенант Гуров и полковник, командир 32-й гвардейской танковой бригады Гринкевич участвовали в освобождении Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Гуров с передовыми частями вошёл в Донецк в 1943 году. Он скоропостижно скончался на боевом посту в сентябре 1943 года, когда войска Южного фронта завершали разгром врага на Мелитопольщине. По решению Военного Совета К. А. Гуров был похоронен в Донецке. На его могиле 1 мая 1954 года торжественно открыт памятник.

Танкисты Гринкевича сокрушали Миус-фронт и прорывали фашистскую оборону на подступах к Донецку. В этих затяжных боях Франц Андреевич получил тяжёлое ранение. 11 октября Ф. А. Гринкевич умер и с воинскими почестями был похоронен на бульваре в центре Донецка.