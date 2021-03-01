Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка поздравил ЛГПУ со столетним юбилеем

Сегодня, 1 марта, в столице Луганской Народной Республики состоялось торжественное собрание, посвящённое столетнему юбилею создания Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

В мероприятии приняли участие представители администрации главы ЛНР, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, представители органов государственной власти и Федерации профсоюзов ЛНР, делегации вузов из Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, члены попечительского совета, преподаватели и студенты ЛГПУ. Донецких парламентариев представлял депутат Народного Совета ДНР Роман Лепа.

Коллектив вуза с юбилеем поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Роман Лепа передал ректору университета Жанне Марфиной поздравительный адрес от Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки. В своём поздравлении спикер Парламента Народного Совета ДНР почеркнул важность университета для развития науки Донбасса.

«Уважаемая Жанна Викторовна! Поздравляю Вас и в Вашем лице преподавателей, студентов и выпускников Государственного образовательного учреждения высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный педагогический университет» с юбилеем – 100-й годовщиной со дня образования учреждения.

За целый век своей кропотливой работы ЛГПУ неоднократно подтверждал высокий профессионализм преподавателей и безупречное качество предоставляемых знаний. Сегодня Луганский государственный педагогический университет продолжает держать высочайшую планку, заданную с первых дней работы учреждения, и является одним из флагманов республиканского высшего образования.

Несмотря на почтенный возраст, университет остаётся современным, совершенствуется, благодаря чему всегда находится на передовой научного мира. Преподаватели университета держат руку на пульсе событий, проводится активная работа по восстановлению научных связей с образовательными учреждениями высшего образования Российской Федерации, а студенты достойно защищают честь науки Луганской Народной Республики.

В День рождения Луганского государственного педагогического университета желаю преподавателям и студентам неуклонного движения вперёд, новых достижений и открытий. Пусть все благие начинания успешно воплощаются в жизнь».

Представитель Народного Совета ДНР Роман Лепа также вручил ректору университета поздравительный адрес от Донецкого Института экономических исследований.

Днём рождения университета считается 1 марта 1921 года. Именно тогда были открыты Губернские высшие педагогические курсы имени Октябрьской революции. В 1923 году на базе педагогических курсов было основано первое в Донбассе высшее учебное заведение – Донецкий институт народного образования.