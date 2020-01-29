Председатель Народного Совета обсудил с Молодёжным парламентом проблемы и пути усиления взаимодействия

В среду, 29 января, в столице Республики состоялась рабочая встреча Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с представителями президиума Молодёжного парламента.

В ходе беседы с участниками мероприятия Владимир Бидёвка предложил парламентариям посетить одну из макеевских школ-интернатов с гуманитарной миссией.

«В первую очередь, хочу поздравить вас с началом нового рабочего года. Надеюсь, что сферы нашего сотрудничества будут только расширяться.

За год работы вы успели заметить, что что-то в Республике можно сразу реализовать, а какие-то вопросы требуют более тщательной проработки. Однако даже если что-то не получилось внедрить сразу, не стоит отчаиваться. Как я и говорил раньше, вы – первопроходцы, а ими быть всегда сложно. Поэтому я желаю вам успехов в дальнейшей деятельности и надеюсь, что наше сотрудничество будет максимально продуктивным.

Также хочу предложить совместно поехать в макеевскую школу-интернат № 36. Знаю, что есть необходимость в приобретении волейбольных мячей и некоторой оргтехники, потому давайте проработаем данный вопрос. Прошу продумать также возможность проведения познавательного урока или иной формы работы со школьниками», – сказал спикер парламента.

Члены президиума единогласно поддержали данную инициативу.

Молодёжный парламент представил отчёт о деятельности за годовой период. Депутаты рассказали о перспективах развития молодёжной политики в 2020 году, о взаимодействии Молодёжного парламента с Народным Советом в законотворческой сфере, создании совместных комиссий или рабочих групп, расширении полномочий Молодёжного парламента, мерах поддержки молодых специалистов и предотвращения утечки кадров из Республики.

Значительное внимание уделили проблемным вопросам, с которыми сталкиваются молодые парламентарии в процессе работы. Кроме того, Председателем Народного Совета было дано поручение провести несколько совместных заседаний комитетов для выработки актуальных предложений по доработке законопроекта об основах государственной молодёжной политики, что также послужило бы стимулом для усиления совместной работы депутатов Народного Совета и молодых парламентариев.

Также Владимир Бидёвка рекомендовал депутатам Молодёжного парламента уделить особое внимание вопросу патриотического воспитания молодёжи и усилить работу по сохранению исторической памяти.