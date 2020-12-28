Председатель Народного Совета подвёл итоги осенней сессии и уходящего 2020 года

Сегодня, 28 декабря, перед принятием повестки весенней сессии 2021 года парламентарии заслушали отчёт Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки, в котором были озвучены итоги работы парламента за период осенней сессии и минувший год.

В своём выступлении спикер парламента рассказал о количественных и качественных показателях работы Народного Совета, подчеркнув, что несмотря на сложность работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции парламентарии приняли за осеннюю сессию 2020 года почти в два раз больше законов, чем планировалось.

«Сегодня мы проводим последнее в этом году очередное пленарное заседание Народного Совета, и пришло время подвести итоги работы парламента за осеннюю сессию и уходящий 2020 год.

Начну с того, что год действительно был крайне непростым. Новые условия, которые диктовала нам сама жизнь, заставили внести весомые корректировки не только в работу Народного Совета, но и каждой сферы деятельности, каждого из нас. Но мы сумели оперативно и слаженно отреагировать на все вызовы, что позволило в кратчайшие сроки переформатировать нашу работу без потери качества. Хочу поблагодарить парламентариев и сотрудников Аппарата Народного Совета, которые обеспечили стабильную работу высшего законодательного органа власти нашей страны.

За период с 1 января по 28 декабря 2020 года включительно Народный Совет провёл 29 пленарных заседаний (22 – очередных, 4 – внеочередных и 3 чрезвычайных), из которых 8 – за время осенней сессии. Всего за год был принят 151 закон, 243 постановления, из которых 73 закона и 119 постановлений – за время осенней сессии.

Анализируя количественные показатели, то в сравнении с 2019 годом пленарных заседаний было проведено значительно меньше – 29 против 38, – однако на качестве и количестве принятых нормативных правовых актов это не отразилось: сравнивая плановые показатели законопроектной работы и фактические в осенней сессии, Народный Совет принял на 87,2% законов больше, чем предполагалось. Так, в повестке осенней сессии было 39 законопроектов, а по факту же принято 73», – сообщил Владимир Бидёвка.

Он подробно остановился на изменениях в работе парламента на округах в связи с действием режима повышенной готовности, а также отметил запуск онлайн-приёмной и её эффективность.

«Что касается работы с населением в округах, то данное направление претерпело наиболее существенные изменения в связи с введением режима повышенной готовности. Так, личные приёмы граждан депутатами дважды были приостановлены, но только единожды возобновлены в стандартном режиме. Безусловно, понимая необходимость соблюдения всех требований безопасности, мы были вынуждены максимально перевести данное направление на удалённый режим работы.

Отмечу, что выходом в этой ситуации стал запуск онлайн-приёмной Народного Совета, которая стала достойной альтернативой личным приёмам. Важно, что существует сразу несколько вариантов отправки обращения – как на специально созданный агрегатор, так и непосредственно лично депутату определённого округа.

В целом за год в Народный Совет поступило 4 128 обращений граждан, из них 1 906 – за период осенней сессии. Из общего количества решено положительно 4 083 обращения.

В сентябре состоялось перезакрепление округов за депутатами Народного Совета, однако это не воспрепятствовало работе парламентариев. Напротив, проводя точечные встречи как с представителями местных администраций, так и с представителями различных инициативных групп, мы наладили несколько обновлённую форму взаимодействия с жителями в округах. Благодаря этому на сегодняшний день каждый депутат Народного Совета имеет максимально чёткое и объективное представление о ситуации на своём округе, чтобы оказывать содействие в решении проблемных вопросов граждан.

Один из результатов такого взаимодействия – деятельность Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, которая в этом году продолжила свою работу. Так, за год свыше 2 500 жителей получили помощь, в частности, переданы продуктовые наборы, бытовая техника, медикаменты, обувь и тёплые вещи, строительные материалы и так далее. В частном порядке было оказано содействие по организации оперативного лечения ветерану Великой Отечественной войны, а также военнослужащему, проходящему лечение в Республиканском онкологическом центре», – рассказал докладчик.

Также Владимир Бидёвка обратил внимание слушателей на результаты проведения акции «Дерево желаний» и социального проекта «Дети Республики», организаторами которых выступает Народный Совет, подчеркнув их выход на качественно новый уровень.

Спикер парламента подробно остановился на качественных показателях работы Народного Совета, кратко охарактеризовав принятые законы и изменения в действующее законодательство.

«Приняты Водный и Семейный кодексы, усовершенствованы Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, также продолжается работа над кодификацией трудового, земельного законодательства.

В сфере государственного строительства был определён статус русского языка как единственного государственного; внедрён прозрачный механизм принятия на государственную гражданскую службу; установлен минимальный размер оплаты труда, который составил 6 065 рублей; принят ряд законов, обеспечивающих охрану истории, памятников как времён Великой Отечественной, так и современной войны в Донбассе.

В области экономики на законодательном уровне установлен единый порядок регистрации юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и сферы деятельности, который основан на принципе унификации порядков предоставления государственных услуг и идее «одного окна»; концептуально обновлены принципы регулирования бухгалтерского учёта, состав и требования к документам в области его ведения, порядок разработки и утверждения стандартов в данной области и ряд других изменений.

В сфере бюджетной и налоговой политики было принято довольно много изменений, однако главное, что было сделано – это установлен механизм лизинговых отношений в Донецкой Народной Республике, благодаря чему субъекты хозяйствования теперь могут владеть реальным активом, который может принести финансовые выгоды, а также созданы условия для дальнейшего привлечения инвестиций.

Что касается социальной сферы, то были установлены гарантии защиты прав вынужденных переселенцев; закреплён правовой статус опекунов и попечителей, упорядочена процедура установления и прекращения опеки; усилена социальная поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья путём предоставления права на управление специальными транспортными средствами, установления ответственности должностных лиц за уклонение от установки пандусов или других форм доступа граждан с инвалидностью к объектам инфраструктуры.

В области охраны здоровья был принят ряд мер по защите граждан от распространения новой коронавирусной инфекции, а также недостоверной информации в этом вопросе; за счёт учреждений здравоохранения донорам крови и её компонентов была установлена денежная компенсация; запрещена продажа новой бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина несовершеннолетним.

Также мы закрепили правовые основы реализации государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства, упростили процедуры, связанные с регистрацией и ведением бухгалтерского учёта, снизили регуляторное давление со стороны государства на предпринимательскую деятельность в сфере крестьянского хозяйства; регламентировали вопросы ведения личного подсобного хозяйства», – сказал Владимир Бидёвка.

В завершении своего выступления он призвал парламентариев к активизации работы по рядам направлений.

«Характеризуя итоги работы Народного Совета за 2020 год, хочу сказать, что мы проделали довольно серьёзную работу, однако, уважаемые коллеги, её нужно усиливать. В новом году мы обязаны уделить большее внимание таким направлениям, как межпарламентское сотрудничество, ускорить работу в части кодификации законодательства, а также оказывать максимально возможное содействие наращиванию интеграционных процессов с Российской Федерацией во всех сферах.

Да, непростой 2020 год заставил нас потратить определённое время на адаптацию к новым условиям, но теперь, когда мы выстроили новую эффективную схему работы внутри Республики, стоит сосредоточиться и на других не менее значимых внешних направлениях.

Уважаемые коллеги, всегда помните о своей ответственности перед народом Донецкой Народной Республики, оставайтесь верны депутатской присяге, не жалейте собственных сил ради будущего нашей страны. У всех нас общая цель, и достигнем мы её только работая вместе», – подытожил спикер парламента.