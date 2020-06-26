Председатель Народного Совета подвёл итоги весенней сессии 2020 года

Пленарные заседания

Сегодня, 26 июня, перед принятием повестки осенней сессии 2020 года парламентарии заслушали отчёт Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки, в котором были озвучены итоги работы парламента за период весенней сессии.

В своём выступлении спикер парламента рассказал о количественных и качественных показателях работы Народного Совета, подробно остановился на наиболее важных для государства законах, отметив оперативность реагирования законотворческой практики на ситуацию в Республике и мире, в частности на появление новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«За время проведения весенней сессии 2020 года состоялось 21 пленарное заседание (из них 15 очередных, 3 – внеочередных и 3 – чрезвычайных), в ходе которых депутатами было принято 78 законов и 123 постановления.

Хочу озвучить перечень законов, которые за указанный период имели наибольшую актуальность для Республики:

Ряд законов стал оперативной реакцией на распространение новой коронавирусной инфекции. Это Закон ДНР «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции» с последующими изменениями. Закон устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения.

Закон ДНР «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» устанавливает уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших угрозу массового заболевания или отравления людей», – сообщил Владимир Бидёвка.

Также он рассказал о ряде законопроектов, направленных на социальную защиту граждан Республики. Например, о внесении изменений в Закон ДНР «О социальной защите инвалидов», которым устанавливается ответственность должностных лиц за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

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