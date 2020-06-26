Председатель Народного Совета подвёл итоги весенней сессии 2020 года

Сегодня, 26 июня, перед принятием повестки осенней сессии 2020 года парламентарии заслушали отчёт Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки, в котором были озвучены итоги работы парламента за период весенней сессии.

В своём выступлении спикер парламента рассказал о количественных и качественных показателях работы Народного Совета, подробно остановился на наиболее важных для государства законах, отметив оперативность реагирования законотворческой практики на ситуацию в Республике и мире, в частности на появление новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«За время проведения весенней сессии 2020 года состоялось 21 пленарное заседание (из них 15 очередных, 3 – внеочередных и 3 – чрезвычайных), в ходе которых депутатами было принято 78 законов и 123 постановления.

Хочу озвучить перечень законов, которые за указанный период имели наибольшую актуальность для Республики:

Ряд законов стал оперативной реакцией на распространение новой коронавирусной инфекции. Это Закон ДНР «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции» с последующими изменениями. Закон устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения.

Закон ДНР «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» устанавливает уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших угрозу массового заболевания или отравления людей», – сообщил Владимир Бидёвка.

Также он рассказал о ряде законопроектов, направленных на социальную защиту граждан Республики. Например, о внесении изменений в Закон ДНР «О социальной защите инвалидов», которым устанавливается ответственность должностных лиц за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.