Председатель Народного Совета проинспектировал качество ремонта в ясиноватской организации инвалидов (видео)

Сегодня, 1 апреля, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка с рабочим визитом посетил город Ясиноватая, где совместно с главой администрации Дмитрием Шевченко и председателем общественной организации лиц с ограниченными возможностями здоровья города Виталием Кораблёвым проверил качество выполнения ремонтных работ в новом спортивном зале для детей с особыми потребностями.

Ранее к Председателю парламента поступило обращение с просьбой о помощи в проведении ремонта в одном из помещений общественной организации лиц с ограничениями по здоровью города Ясиноватая. Данный объект выделили для нужд организации 10 лет назад, однако техническое состояние долгое время не позволяло использовать его по назначению.

В проведении ремонта содействие оказали общественное движение «Донецкая Республика», а также администрация города Ясиноватая.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил положительный результат совместных усилий всех, кто помог его завершить.

«Эта комната – яркий пример положительного симбиоза администрации города, Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» и Народного Совета. Все вместе, кратко обсудив вопрос, мы сделали доброе дело.

И спасибо Центральному исполкому ОД «Донецкая Республика» за то, что они очень внимательно отнеслись к выбору строительных материалов. Я обращу внимание, что они не только оказали содействие в приобретении, но и подобрали все самые качественные, сертифицированные материалы. Это важно, учитывая, что здесь будут заниматься дети.

Также огромное спасибо Дмитрий Станиславовичу, главе администрации города Ясиноватая, за труд и оперативность, проявленные его подчинёнными», – сказал спикер парламента.

В общественной организации лиц с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день состоят 504 человека, в частности, дети в возрасте от 1 года до 16 лет. Для их лечебно-физкультурных занятий и будет оборудован данный зал. Кроме того, заниматься здесь будут и дети из семей с ограничениями по здоровью. По словам председателя организации Виталия Кораблёва, в планах проводить занятия три дня в неделю.

«С 2011 годы мы пытались начать ремонт, обходили кабинеты, были во всех административных структурах при Украине, но «поезд тронулся с места» только при Республике. И благодаря Народному Совету и лично Владимиру Анатольевичу Бидёвке, а также общественному движению «Донецкая Республика», ремонт окончен, ждём тренажёры.

Тренажёры будут общеразвивающими: беговая дорожка, шведские стенки, батут, различные мячи, водоналивная боксёрская груша для координации движений ребёнка и так далее», – пояснил Виталий Кораблёв.

По словам главы администрации города Ясиноватая Дмитрия Шевченко, ремонт продлился порядка одного месяца после проведения всех необходимых подготовительных работ.

«Здесь было полностью разрушенное помещение, поэтому начинали работу с самого основания, даже выполняли бетонные работы. Здесь не было пола, стены были разбиты. Поэтому можно сказать, что это капитальный ремонт», – сообщил он.

Подводя итоги инспекции, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что остался доволен результатом и высоко оценил качество проведённого ремонта.

«Хочу сказать, что он очень качественный. Я сам всё посмотрел и, хоть я и не профессионал в данной сфере, но считаю, что увиденное достойно высших похвал», – подытожил спикер парламента.