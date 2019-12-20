Председатель Народного Совета выступил с отчётом о деятельности парламента ДНР

Сегодня, 20 декабря, перед началом пленарного заседания парламентарии заслушали отчёт Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки, в котором были подведены итоги работы парламента ДНР за период с 19 ноября 2018 года по 20 декабря 2019 года.

В своем выступлении спикер парламента рассказал о количественных и качественных показателях работы Народного Совета, подробно остановился на наиболее значимых для Республики и её развития законах и постановлениях, подчеркнув ту роль, которую они играют в жизни государства. Также Владимир Бидёвка осветил деятельность депутатов на округах, планы работы на ближайшее будущее и вопросы межпарламентского сотрудничества и развития международного взаимодействия.

«В целом за отчётный период в Народном Совете было зарегистрировано 188 законопроектов, проведено 43 пленарных заседания, в том числе 35 очередных и 8 внеочередных, в ходе которых принято 82 закона и 214 постановлений.

Также важнейшее направление деятельности депутатов – работа с населением. Значительное внимание здесь уделяется прифронтовым районам, а также наиболее удалённым от столицы Республики населённым пунктам.

С 10 декабря 2018 года по 20 декабря 2019 года, было проведено порядка 3,5 тысяч приёмов в рамках работы на округах, в общественных приёмных, а также на предприятиях.

В рамках этого формата общения с гражданами депутаты рассмотрели свыше 10 тысяч обращений, из которых около 40% относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, парламентарии регулярно общаются с жителями в рамках сходов граждан и встреч с трудовыми коллективами. За год было проведено более 600 сходов и свыше тысячи таких встреч, общая численность участников которых превысила 35 тысяч человек», – сказал Председатель Народного Совета.

По его словам, за отчётный период был принят ряд законов и постановлений, которые установили правовое регулирование в новых сферах. Так, Закон ДНР «О нотариате» вернул институт частного нотариата дополнительно к институту государственного нотариата, а Закон ДНР «Об Общественной палате Донецкой Народной Республики» обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан и власти для решения наиболее важных вопросов социально-экономического и культурного развития государства, защиты прав и свобод граждан. Также Закон ДНР «О Государственной границе Донецкой Народной Республики» определяет границы Республики.

«Большинство постановлений затрагивали аспекты организации внутренней работы парламента. Хочу акцентировать внимание на тех, которые касались общегосударственных вопросов. Так, благодаря принятию Постановления «О создании Молодёжного Парламента» в нашем государстве появилась абсолютно новая площадка для молодых лидеров общественного мнения.

А Постановлением «Об обеспечении безопасности Донецкой Народной Республики на участках разведения сил и средств» определяется, что в случае ввода на демилитаризованный участок в районе населённого пункта Петровское контингента национальной полиции, национальной гвардии Украины в зону разведения сил и средств симметрично будут введены подразделения МВД ДНР», – сообщил парламентарий.

Также Владимир Бидёвка отметил установление новых межпарламентских связей и развитие международного взаимодействия.

«За отчётный период были подписаны соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Государственным Советом Республики Крым, а также с Парламентом Республики Южная Осетия. Установление отношений на столь высоком уровне помогло выстроить эффективную систему взаимодействия между парламентами для обмена опытом и применения лучших практик законотворческой работы, безусловно, с учётом уникальной специфики каждого из регионов.

Кроме того, в 2019 году представители Донецкой Народной Республики трижды выступали в качестве международных наблюдателей на выборах: на избрании парламента Республики Южная Осетия и на обоих турах выборов Президента Республики Абхазия», – рассказал Председатель Народного Совета.

Подводя итоги, Владимир Бидёвка анонсировал рабочие планы Народного Совета на 2020 год. Он отметил, что одна из главных задач, которые ставит перед собой парламент в следующем году, – это кодификация законодательства.

«Первый шаг в этом направлении – принятие Гражданского кодекса – уже сделан. В ближайших планах – принятие Гражданского процессуального кодекса, Арбитражного процессуального кодекса, Трудового кодекса, а также Семейного кодекса», – поделился планами спикер парламента.

Отчёт Председателя Народного Совета ДНР об итогах весенней сессии 2019 года.