Председатель парламента и депутаты приняли участие в открытии памятника «Павшим Героям Донецкой Народной Республики»

Сегодня, 10 мая, в столичном парке имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко состоялось торжественное открытие памятника «Павшим Героям Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казбек Тайсаев, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, Председатель Правительства Александр Ананченко, депутаты Народного Совета, руководители министерств, а также военнослужащие, общественники, жители и гости столицы.

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Республики Денис Пушилин.

«Сегодня мы вместе с почетными гостями имеем возможность присутствовать на открытии значимого памятника павшим героям Донецкой Народной Республики.

Мы признательны осетинскому народу, благодаря которому стала возможной установка данного памятника. Увы, из-за пандемии в 2020 году мы не смогли его открыть, перенесли на целый год. Но в любом случае высоко ценим любую возможность увековечения памяти наших героев, которые ценой своей жизни делали возможным существование Республик. Символично, что памятник устанавливается в парке имени первого Главы ДНР Александра Владимировича Захарченко.

Крайне важно ощущать поддержку наших друзей, соратников, единомышленников – добровольцев-осетин, которые буквально с первых дней 2014 года стали плечом к плечу с нашими бойцами, с оружием в руках защищая свободу и независимость Донецкой Народной Республики.

Мы безмерно благодарны России, которая с самых первых дней оказывает всевозможную и всестороннюю поддержку жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Мы это очень ценим.

Уважаемые друзья! Наши герои навсегда останутся в наших сердцах, и мы всегда их будем помнить. Вечная память героям!», – подчеркнул Глава ДНР.

Участники митинга почтили минутой молчания память павших героев Донецкой Народной Республики.

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер парламента Владимир Бидëвка рассказал о значимости поддержки со стороны Республики Южная Осетия для Донецкой Народной Республики.

«Путь Донецкой Народной Республики к независимости тернист. Сделав свой выбор в 2014 году, нам было суждено отстоять его в боях, защитить родную землю с оружием в руках. Огромную помощь нам оказала Республика Южная Осетия: она первой признала независимость нашего государства, а добровольцы из братской Республики встали с нами плечом к плечу на защиту справедливости и правды.

Сегодня в парке имени первого Главы ДНР Александра Захарченко был открыт памятник “Павшим Героям Донецкой Народной Республики”. Ещё в прошлом году наши осетинские друзья выступили с этой замечательной инициативой, однако, эпидемиологическая обстановка позволила это сделать только сейчас. Тем не менее, задуманное воплотилось в жизнь, ведь помнить всех, кто отстоял Донецкую Народную Республику – наш святой долг», – заключил Владимир Бидёвка.

Завершилось мероприятие возложением цветов к подножию мемориала и оружейным залпом.