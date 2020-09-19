Представители ДНР встретились с Президентом Республики Южная Осетия

В субботу, 19 сентября, делегация ДНР в рамках рабочего визита приняла участие во встрече с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.

С приветственным словом выступил Анатолий Бибилов.

«Друзья, братья, Председатель, приветствую вас в Республике Южная Осетия. Спасибо, что нашли время приехать, разделить с нами моменты гордости, которую каждый осетин сегодня испытывает. Тридцать лет – это не просто количество лет, которые прошли, эти годы связываются с совестью народа Южной Осетии, эти годы связываются лишениями, которые народ Республики Южная Осетия испытывал.

Сегодня выстраиваются отношения с ДНР во всех направлениях. Я хочу поблагодарить Дениса Владимировича Пушилина за ту поддержку, которую он оказывает Республике Южная Осетия: последняя гуманитарная помощь, которая была оказана медикаментами от гуманитарного фонда, является тому доказательством. И конечно, я хочу поблагодарить народ ДНР за то отношение, которое есть к Республике Южная Осетия.

Я уверен, что наши отношения будут крепнуть во всех направлениях. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике. Мы, конечно же, осуждаем действия, которые сегодня предпринимаются со стороны украинской хунты, по-другому её не назовёшь, но я уверен, что то стремление, которое есть у народа Донецкой Народной Республики и у руководства Республики, приведёт к нормализации ситуации», – сказал Президент РЮО.

С ответной речью выступил Владимир Бидёвка.

«Спасибо, Анатолий Ильич. Разрешите вам от имени Главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина и всей Донецкой Народной Республики высказать благодарность за то, что пригласили делегацию нашего государства на празднование столь яркого мероприятия. Большой путь прошёл народ Осетии в борьбе за независимость, и он добился того, что теперь это состоявшееся государство, которое готово протягивать руку помощи и другим государствам, как это было в 2014 году в Донецкой Народной Республике.

Мы это все помнили, будем помнить и будем рассказывать нашим детям, чтобы никто не смог переписать нашу историю, как это делают сейчас западные и прозападные страны.

Сегодня, как никто другой, народ Донецкой Народной Республики понимает, какой тяжёлый путь пришлось пройти Южной Осетии. Ещё большее уважение вызывает народ Южной Осетии и его подвиг, а это, без преувеличения, подвиг, который уже вошёл в мировую историю, и, я уверен, навсегда останется в веках. Большое достижение также и дружба наших народов, потому что то взаимодействие, которое происходит между нами на уровне парламентов, правительства, различных организаций – безусловно, это самое ценное, что есть.

И если бы другие страны общались так же, как общаются Донецкая Народная Республика и Южная Осетия, то на земле был бы мир и взаимопонимание.

Ещё раз спасибо за ваше приглашение. Для нас честь разделить с вами радость празднования 30-й годовщины Республики Южная Осетия», – сказал спикер парламента ДНР.

Делегация передала памятные подарки Президенту Республики Южная Осетия от Главы ДНР Дениса Пушилина и Народного Совета ДНР.