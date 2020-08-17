Представители общественности получили разъяснения по отдельным нормам Гражданского кодекса

В понедельник, 17 августа, в Донецке состоялся круглый стол, посвящённый разъяснению норм Гражданского кодекса ДНР. В мероприятии приняли участие представители Аппарата Народного Совета, Общественной палаты ДНР, администрации города Донецка и районов столицы, а также представители бизнеса.

В рамках заседания граждане задавали вопросы, связанные с отдельными нормами Гражданского кодекса. В частности, касающиеся аренды недвижимого имущества и тонкостей оформления соответствующих документов, бесхозяйного и выморочного имущества, опеки и попечительства, доверительного управления имуществом подопечного, возникновения правовых последствий при признании физического лица умершим.

Один из вопросов касался необходимости процедуры регистрации договора безвозмездного пользования у нотариуса. Компетентные специалисты разъяснили, что положения Гражданского кодекса ДНР не предусматривают обязательность государственной регистрации договоров безвозмездного пользования – ссуды, – в том числе недвижимого имущества.

Правовое положение договоров безвозмездного пользования определено Главой 37 Гражданского кодекса. Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации независимо от срока, на который он заключается, поскольку такая регистрация не предусмотрена ни положениями Гражданского кодекса ДНР, ни другими законами. К примеру, обязанность регистрации договора безвозмездного пользования объектом культурного наследия прямо предусмотрена частью 3 статьи 797.

Также поступил вопрос о том, согласно какой норме Гражданского кодекса наследник, постоянно проживавший с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьёй 1284, не заявил об отказе от наследства.

Специалисты разъяснили, что такой нормы в кодексе нет, однако, несмотря на отсутствие нормы, по аналогии с украинской статьёй 1268 Гражданского кодекса Украины, в Гражданском кодексе ДНР установлено следующее.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия.

Принять наследство можно, подав по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу, заявления наследника о принятии наследства, либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В Украине наследник, постоянно проживавший с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, в ДНР же таким наследником, независимо от того, был ли он зарегистрирован вместе с наследодателем (прописан) или не был, может быть любое лицо, которое или подало заявление, или вступило во владение или в управление наследственным имуществом, или приняло меры по сохранению наследственного имущества, или произвело за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества, или оплатило за свой счёт долги наследодателя или получило от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Наследство в ДНР может оформить любой из наследников – конечно, учитывая очередь и степень родства, и наличие завещания, – который выполнил одно из пяти условий, приведённых в статье 1283 Гражданского кодекса ДНР.