Представители органов власти и жители Республики возложили цветы к месту гибели Александра Захарченко

Во вторник, 31 августа, на месте гибели первого Главы Донецкой Народной Республики, Героя ДНР Александра Захарченко состоялось возложение цветов к мемориальному камню.

Участие в мероприятии приняли родители первого Главы Республики Владимир и Тамара Захарченко, вдова Наталья Захарченко, Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, руководители министерств, депутаты, представители администраций городов и районов, общественники, жители и гости Республики.

Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в городе Донецке.

Весной 2014 года в числе первых он встал на защиту Донбасса от украинских вооружённых формирований. 2 ноября 2014 года Александр Захарченко был избран Главой Донецкой Народной Республики. Александр Владимирович возглавлял Совет министров ДНР и являлся верховным главнокомандующим вооружёнными силами Республики.

Он лично участвовал в боях за освобождение Донецкого аэропорта, Шахтёрска, Дебальцево. В 2015 году первому Главе Республики было присвоено звание «Герой ДНР».

Александр Захарченко трагически погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка. Церемония прощания с руководителем государства состоялась 2 сентября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, проститься с первым Главой ДНР пришли более ста тысяч человек. Тело Александра Захарченко было предано земле с воинскими почестями на городском кладбище «Донецкое море».