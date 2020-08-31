Представители власти Республики почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко [ФОТОРЕПОРТАЖ]

В понедельник, 31 августа, в столице Республики состоялись мероприятия в память первого Главы ДНР Александра Захарченко. На городском кладбище «Донецкое море» прошла панихида, в Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» состоялось возложение цветов к бюсту Героя ДНР Александра Захарченко.

В мероприятиях приняли участие родители трагически погибшего первого главы государства Владимир Николаевич и Тамара Федоровна Захарченко, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, Председатель Правительства Александр Ананченко, депутаты, руководители министерств.

Напомним, Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. После референдума о независимости Республики он был военным комендантом Донецка, спустя время был назначен заместителем министра внутренних дел. Народным голосованием 2 ноября 2014 года большинством голосов был избран Главой ДНР. За мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Углегорска и Дебальцево, первому Главе Республики было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики. Трагически погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка.