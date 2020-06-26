Представители власти Республики почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко

Председатель

В пятницу, 26 июня, в донецком Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» состоялось памятное мероприятие по случаю дня рождения первого Главы ДНР Александра Захарченко.

В нём приняли участие родители трагически погибшего главы государства Владимир Николаевич и Тамара Федоровна Захарченко, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, Председатель Правительства Александр Ананченко, депутаты, руководители министерств, жители Республики.

К участникам мероприятия обратился Глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня, в день рождения Александра Владимировича Захарченко, мы собрались, чтобы почтить память настоящего героя, друга, патриота. Его жизнь оборвалась подлым терактом в самом расцвете сил, в самом начале осуществления тех амбициозных планов, которые он ставил перед собой, перед Республикой.

Он был настоящим во всём, без лжи и лицемерия. Он успевал быть первым и на передовой, и в деле государственного строительства. Наша задача – воплотить в жизнь всё то, что он не успел», – сказал Денис Пушилин.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту Героя ДНР Александра Захарченко.

В свою очередь спикер парламента Владимир Бидёвка в комментарии пресс-службе Народного Совета подчеркнул важность сохранения памяти о первом Главе Республики.

«Александр Владимирович Захарченко возглавил государство и стал настоящим лидером в самые тяжёлые годы, когда становление Республики происходило в очень жёстких условиях боевых действий и блокады. При этом сил и энергии Александра Владимировича хватало не только для обороны рубежей нашей страны, но и для строительства государственности.

Я уверен, что наша главная задача сегодня – продолжить то, что в своё время делал первый Глава ДНР, укрепить и развить все его достижения. И мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы о нём всегда помнили, не только наше поколение, но и наши дети и внуки. Быть первым всегда сложно, а в наших условиях – в сотни раз тяжелее. Но Александр Владимирович прошёл свой путь с честью и мужеством. Он навсегда останется в памяти народа», − сказал Владимир Бидёвка.

Напомним, первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко трагически погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка. Тело Александра Захарченко было предано земле с воинскими почестями на городском кладбище «Донецкое море».

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