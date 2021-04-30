Прекращаются права требования банков Украины к гражданам ДНР по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года

Сегодня, 30 апреля, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Законопроект представил председатель Комитета Максим Кныш. Он отметил, что такой нормативный правовой акт предусматривает порядок и последствия обращения в собственность Республики имущества, находящегося в собственности украинских банков, которые действовали на территории бывшей Донецкой области.

«К банкам Украины в соответствии с проектом закона относятся банки, получившие лицензию Национального банка Украины и осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины по состоянию на 14 мая 2014 года, а также банки, получившие лицензию Национального банка Украины, осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины и в отношении которых по состоянию на 14 мая 2014 года принято решение об отзыве лицензии и ликвидации», – уточнил Максим Кныш.

Он добавил, что действие проекта закона не распространяется на банки Украины, владельцами существенного участия в капитале которых в соответствии с действовавшим на 14 мая 2014 года законодательством являлись банки или государственные корпорации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности ПАО «АКБ «Проминвестбанк», ПАО «Сбербанк» и другие.

Глава профильного комитета подчеркнул, что в соответствии с нормами данного законопроекта права требования банков Украины к гражданам ДНР по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года, прекращаются.

«Проектом закона предусматривается, что прекращение права собственности банков Украины влечёт прекращение прав требования указанных организаций к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года – даты подписания указа президента Украины № 875/2014, в соответствии с которым на территории Донецкой Народной Республики было прекращено обслуживание лиц банками Украины.

При этом сделки о передаче прав требования кредитных организаций третьим лицам на основании договора факторинга либо перевода долга являются ничтожными», – отметил Максим Кныш.

Парламентарий добавил, что перечень имущества банков Украины, переходящего в собственность Республики, будет сформирован Правительством ДНР по результатам инвентаризации, что позволит обеспечить индивидуальный подход и государственный контроль.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков, в собственность Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.