При поддержке депутатов Народного Совета более тысячи детей из разных городов и районов Республики посетят цирковое представление

В воскресенье, 2 февраля, в донецком цирке «Космос» состоится эстрадно-цирковое представление «Путешествие в Рождество» с участием цирковых, танцевальных и фольклорных коллективов Донецкой Народной Республики.

В рамках программы «Дети Республики» при поддержке депутатов Народного Совета представление посетят более тысячи детей из разных городов и населенных пунктов Республики.

Мероприятие посетят заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева и депутаты Народного Совета.

Адрес: г. Донецк, пр. Ленинский, 2.

Время: 12:00.