При поддержке депутатов Народного Совета для детей из прифронтовых районов Республики пройдёт праздничное мероприятие.

В воскресенье, 1 марта, на территории зоопарка села Придорожное Старобешевского района по инициативе депутатов Народного Совета ДНР Клавдии Кульбацкой, Марии Пироговой и Романа Удалова состоятся масленичные гулянья, в которых примут участие дети из прифронтовых районов Республики.

Мероприятие организовано в рамках социальной программы «Дети Республики».

Адрес: с. Придорожное, ул. Мира, 41.

Время: 11:00.