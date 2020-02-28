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При поддержке депутатов Народного Совета для детей из прифронтовых районов Республики пройдёт праздничное мероприятие.

В воскресенье, 1 марта, на территории зоопарка села Придорожное Старобешевского района по инициативе депутатов Народного Совета ДНР Клавдии Кульбацкой, Марии Пироговой и Романа Удалова состоятся масленичные гулянья, в которых примут участие дети из прифронтовых районов Республики.

Мероприятие организовано в рамках социальной программы «Дети Республики».

Адрес: с. Придорожное, ул. Мира, 41.

Время: 11:00.

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