При поддержке Народного Совета состоялся благотворительный показ спектакля «Даль памяти»

Сегодня, 27 апреля, при поддержке Народного Совета ДНР на Сцене на Садовом Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна состоялся благотворительный показ спектакля «Даль памяти».

Мероприятие посетили Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и председатель Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова, в зрительном зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концентрационных лагерей и другие граждане, пострадавшие от немецко-фашистской агрессии.

В комментарии представителям СМИ спикер парламента рассказал, что депутатским корпусом был организован трансфер зрителей с прифронтовых территорий Республики.

«Эти люди увидели ужасы войны и победили фашизм в 1945 году, но сейчас снова вынуждены жить под обстрелами со стороны Украины – к сожалению, фашистского государства.

Народный Совет на протяжении всего своего существования оказывает значительную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, и сегодня эта работа продолжается. Более того, все комитеты Народного Совета в ближайшее время возьмут шефство над ветеранами и будут оказывать им всяческую помощь и поддержку», − сообщил Владимир Бидёвка.

Председатель Народного Совета добавил, что показ был организован в рамках Всероссийского театрального фестиваля «23 дня до Победы».

«У нас единая история и одна Победа на всех. И я уверен, что будущее у нас тоже общее. Так было и так будет всегда», − подчеркнул спикер парламента.

Подробнее о представленном спектакле рассказала депутат Народного Совета, генеральный директор – художественный руководитель театра Наталья Волкова.

«Это авторская работа нашей актрисы Татьяны Васильевны Романюк о судьбе советских женщин, которые перенесли все тяготы той страшной войны. Премьера спектакля состоялась в прошлом театральном сезоне, он был приурочен к Году Великой Победы. Мы выбрали именно эту постановку, поскольку она очень знаковая для нас», − пояснила парламентарий.