При содействии Народного Совета в посёлке Зуевка открыта детская площадка

Сегодня, 24 июня, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка посетил открытие детской игровой площадки в посёлке Зуевка.

На мероприятии также присутствовали депутат Народного Совета Александр Быкадоров, глава поселковой администрации Александр Шепилов, представители сети «Первый Республиканский супермаркет».

В своём комментарии пресс-службе Народного Совета Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка подчеркнул важность совместных действий, направленных на улучшение жизни граждан Республики, в том числе и самых маленьких.

«Сегодня мы приехали в посёлок Зуевка, чтобы выполнить то, что обещали в апреле, когда в Зугрэсе была установлена детская площадка, – при содействии «Первого республиканского супермаркета», местной администрации и, конечно же, депутатов Народного Совета открыть еще одну игровую зону в данном округе.

Очень хочется, чтобы благодаря этой площадке дети чуточку меньше сидели за компьютером и проводили больше времени в компании друзей, на свежем воздухе. Конечно же, чтобы дети чаще улыбались и радовались каждому моменту своей жизни.

Хочу также подчеркнуть, что все участники процесса очень внимательно и ответственно отнеслись к установке площадки, жители посёлка также оказали содействие в установке качелей. Спасибо всем, благодаря кому в Зуевке состоялось открытие этой прекрасной площадки», – отметил Владимир Бидёвка.

Напомним, ранее, 23 апреля, подобная детская площадка была открыта в городе Зугрэсе.