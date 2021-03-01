При содействии Ольги Макеевой организован поход детей в кинотеатр

В субботу, 27 февраля, в рамках программы «Дети Республики» 40 ребят из общественных организаций «Дельфины» и «Шаг навстречу» посетили Дом кино им. Т. Г. Шевченко в Донецке, где посмотрели фильм-сказку «Конёк-Горбунок».

Содействие мероприятию оказала заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Ольга Макеева поблагодарила организаторов мероприятия.

«Добрый и поучительный фильм-сказка по одноимённому произведению русского писателя Петра Ершова “Конёк-Горбунок”, знакомого и любимого всеми нами с детства. Сегодня её смогли посмотреть 40 ребят – наши друзья «Дельфины» и ОО «Шаг навстречу». От себя лично хочу поблагодарить директора Дома кино им. Т.Г. Шевченко Сергея Терещенко за подаренную сказку и очередную возможность порадовать наших ребят вот такими замечательными выходными», – сказала вице-спикер.