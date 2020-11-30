При содействии Временной комиссии по прифронтовым районам жители шести городов ДНР получили гуманитарную помощь

В понедельник, 30 ноября, в рамках работы Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, парламентарии доставили гуманитарную помощь жителям города Ясиноватой.

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Евгений Гриценко, Виталий Кравец, Дмитрий Огилец и Юрий Покинтелица.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица рассказал о составе гуманитарной помощи и поблагодарил всех неравнодушных граждан Российской Федерации, которые приняли участие в её сборе.

«Сегодня мы завершаем раздачу очередной партии гуманитарного груза из Российской Федерации. Всего было охвачено шесть городов, помощь в виде продуктовых наборов, бытовой химии и средств гигиены, а также адресные грузы, в том числе бытовую технику, получили порядка тысячи семей.

Сегодня мы находимся в Ясиноватой, где выдано 100 гуманитарных наборов весом примерно по 25 килограммов, ранее аналогичные мероприятия были проведены в Дебальцево, Енакиево, Углегорске, Юнокоммунаровске и Новоазовске», − сообщил парламентарий.

По словам депутата, помощь получили льготные категории граждан и жители Республики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Также Юрий Покинтелица отметил, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. В частности, в преддверии новогодних и рождественских праздников планируется традиционная раздача детских подарков.