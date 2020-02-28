Применение систем видео-конференц-связи в суде: депутаты обсудили соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР

В четверг, 27 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, на котором его участники обсудили проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя Комитета Владимир Медведев.

«Сегодня мы рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», которым предусматривается проведение процессуальных действий в суде посредством применения систем видео-конференц-связи. Законопроект определяет случаи, при которых процессуальные действия в суде происходят путём применения видео-конференц-связи. Так главным основанием является невозможность явки участников судебного процесса в зал судебных заседаний. Таким образом, данный законопроект разработан с целью оптимизации правовых механизмов уголовного судопроизводства», – отметил парламентарий.

Владимир Медведев добавил, что работа над проектом закона будет продолжена с привлечением представителей профильных министерств и ведомств в рамках рабочей группы.