Примирительные процедуры, разумный срок судебного разбирательства и коллективные иски: Андрей Баевский принял участие в «Парламентском вестнике»

Деятельность депутатов

О нововведениях в законодательстве Республики, обусловленных принятием Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов, в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«В декабре 2019 года Народным Советом был принят Гражданский кодекс, и с 1 июля 2020 года он действует на территории Донецкой Народной Республики. С этого момента резко выросла потребность в законодательных актах, уточняющих понятия Гражданского кодекса в части применения установленных им норм.

В связи с этим 30 апреля текущего года Народным Советом были приняты Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы. Они вступят в силу с 1 июля 2021 года», − сообщил парламентарий.

Андрей Баевский подчеркнул, что работа над проектами указанных кодексов велась в формате рабочей группы, в которую вошли представители министерств и других заинтересованных органов, которые будут участвовать в реализации данных нормативных правовых актов на практике.

Также председатель Комитета рассказал о предусмотренных кодексами новых законодательных нормах, которые повысят эффективность судебных процедур.

«Прежде всего, в Гражданском процессуальном кодексе есть глава 15, определяющая примирительные процедуры и вопросы заключения мирового соглашения в рамках судебных разбирательств.

Кроме того, закреплено понятие «разумный срок» − период со дня поступления искового заявления до дня принятия последнего судебного решения по делу, установленный в зависимости от всех обстоятельств дела. Таким образом, если истец или ответчик посчитает, что судебный процесс затягивается, он вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении дела.

Также обращаю внимание ещё на одно новое понятие – «коллективный иск». Его введение даст гражданам возможность в случае необходимости получить одно решение для целой группы лиц, что, в свою очередь, снизит нагрузку на судебную систему и позволит оптимизировать судебные расходы граждан», − пояснил Андрей Баевский.

Парламентарий добавил, что при работе над кодексами за основу в качестве модельных законодательных актов были использованы законодательные акты Российской Федерации. В то же время в итоговой редакции кодексов Республики учтена и региональная специфика.

«Конечно же, мы будем мониторить правоприменительную практику, отслеживать все возникающие вопросы. Однако уже сейчас ожидания достаточно оптимистичные и в отношении правоприменения, и в отношении влияния этих законодательных актов на развитие нашего гражданского общества», − резюмировал председатель Комитета.

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