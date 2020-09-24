Принят специальный закон об адвокатуре и адвокатской деятельности

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров рассказал о нормах Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

«Закон разработан для обеспечения дальнейшего развития и надлежащего функционирования органов адвокатского самоуправления.

Он закрепляет основные понятия, определяет права и обязанности адвокатов, устанавливает требования к приобретению статуса адвоката, порядок создания и деятельности Адвокатской палаты.

Отдельно необходимо отметить, что в заключительных и переходных положениях Закона предусмотрено, что действующие адвокаты сохраняют право на адвокатскую деятельности после его вступления в силу. Предусмотрен порядок перехода адвокатов из Совета адвокатов в Адвокатскую палату.

Кроме того, сохраняется возможность получения гражданами бесплатной юридической помощи в порядке, установленном Министерством юстиции», – сообщил парламентарий.

Закон ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» разработан председателем Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андреем Баевским и принят Народным Советом 24 сентября в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу в день, следующий за днём его опубликования на официальном сайте Народного Совета.