Принят закон, направленный на борьбу с распространением Covid-19

В понедельник, 7 февраля, в рамках повестки дня первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Законопроект, который позволит повысить способность системы здравоохранения Донецкой Народной Республики противодействовать распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) путём увеличения количества прививочных пунктов для проведения иммунизации населения Республики, представил парламентариям депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Виктор Ищенко.

«Необходимость разработки и принятия законопроекта «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» обусловлена тем, что на сегодняшний день вакцинация является наиболее эффективным способом недопущения распространения вируса Covid-19.

Законопроектом предусматривается закрепление нормы, которая позволит гражданам проходить медицинский осмотр в рамках процедур вакцинации, получать от медицинских работников полную и объективную информацию о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях, а также проходить вакцинацию вне учреждений здравоохранения.

Таким образом, принятие законопроекта позволит усовершенствовать законодательство Донецкой Народной Республики в сфере охраны здоровья, предоставит возможность на законодательном уровне закрепить нормы, способствующие увеличению числа пунктов вакцинации в целях максимального охвата городов и районов Республики, тем самым предоставив гражданам возможность пройти вакцинацию вне учреждений здравоохранения. Такие изменения приведут к формированию необходимого уровня коллективного иммунитета, что, в свою очередь, может стать достаточным основанием для уменьшения или полного прекращения распространения коронавирусной инфекции», – рассказал Виктор Ищенко.

Закон «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.