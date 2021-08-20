Принят закон, направленный на повышение эффективности государственного управления (видео)

Сегодня, 20 августа, в ходе очередного пленарного заседания Народного Совета парламентарии рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики».

О проекте закона рассказал председатель Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

«Вносимыми изменениями предусматривается возможность наложения дисциплинарных взысканий за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей (полномочий) или поручений Главы Донецкой Народной Республики, а также Председателя Правительства Донецкой Народной Республики. В процессе доработки законопроекта ко второму чтению изменилось также и его наименование. Указанные изменения направлены на укрепление дисциплины при выполнении возложенных на государственных служащих поручений и задач», – сказал парламентарий.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.